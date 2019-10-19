19 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB açıkladı: ABD'li askerlere bildirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019
MSB AÇIKLADI: ABD'Lİ ASKERLERE BİLDİRİLDİ

Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada "/’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yollar ABD’li askeri iletildi."ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, / teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir.

Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir.

Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn'a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN