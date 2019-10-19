Hulusi Akar: Terör örgütlerinin varlığını asla kabul etmiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar, "Biz komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Terör örgütlerinin varlığını asla kabul etmiyoruz" dedi.

Kayseri'de konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği şeklinde saçma sapan dezenformasyon yapılıyor." şeklinde konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamaları;

"Herkes bilmelidir ki PKK-YPG-DEŞA İslam'ın temsilcisi değildir, olamaz. Bunun göstergesi sahada Mehmetçik'in karşısında duramayan alçak teröristlerin Şanlıurfa, Mardin, Şırnak illerimizde sivil halkımızı hedef almasıdır. Harekat başlamasından itibaren bu alçakların saldırısıyla aralarında bebek ve çocukların da olduğu 20 vatandaşımız şehit oldu. 180 vatandaşımız da yaralanmıştır. Her fırsatta görüştüğümüz tüm muhataplarımıza sorduğumuz soru şu oldu; sizin ülkenizin bir şehrine bir haftada binden fazla roket ve havan atılsa, birçok vatandaşınız şehit olsa ne yaparsınız? Buna cevap veremezler. Veremiyorlar. Ama laf açıldığında insan haklarını savunduklarını söylüyorlar ve bizim harekâtımıza gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü biz haklıyız, bunu onlar da biliyor. Bu caniler masumların kanı ve canı üzerinden propaganda üretmek için saldırılarını sivil halkın bulunduğu park, hastane, ibadethane gibi yerlerden yaptılar. Amaçları silahlı kuvvetlerimizin buna karşılık vermesi ve sivil kayıpların yaşanmasıydı. Ama biz bu oyuna gelmedik, bunu gördük. Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz.

Bu alçaklar aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmış olayların fotoğraflarını harekât sırasında yaşanmış gibi sosyal medyada yayınladılar. Bunlara karşı dikkatli olmanız lazım. Hatta kimyasal silah kullandığı yönünde kara propaganda yaptılar. Biz hiçbir kimyasal silah kullanmadık, kullanmayız. Gururla ifade ediyorum ki bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için hiçbir devletin göstermediği hassasiyeti gösterdik. 7 iklim 3 kıtada at koşturan atalarımızdan ilham alan Mehmetçik Barış Pınarı Harekâtı'nı aynı şekilde icra ediyor. "

"Şu anda harekâta 5 gün ara verdik. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekât kaldığı yerden devam edecek. Bu konuda birliklerimizin hazırlığı tamdır, moralleri yüksektir, emir verildiğinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her istikamette harekâta hazırız."