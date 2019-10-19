Hulusi Akar: Terör örgütlerinin varlığını asla kabul etmiyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar, "Biz komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Terör örgütlerinin varlığını asla kabul etmiyoruz" dedi.
Kayseri'de konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği şeklinde saçma sapan dezenformasyon yapılıyor." şeklinde konuştu.
Bakan Akar'ın açıklamaları;
"Herkes bilmelidir ki PKK-YPG-DEŞA İslam'ın temsilcisi değildir, olamaz. Bunun göstergesi sahada Mehmetçik'in karşısında duramayan alçak teröristlerin Şanlıurfa, Mardin, Şırnak illerimizde sivil halkımızı hedef almasıdır. Harekat başlamasından itibaren bu alçakların saldırısıyla aralarında bebek ve çocukların da olduğu 20 vatandaşımız şehit oldu. 180 vatandaşımız da yaralanmıştır. Her fırsatta görüştüğümüz tüm muhataplarımıza sorduğumuz soru şu oldu; sizin ülkenizin bir şehrine bir haftada binden fazla roket ve havan atılsa, birçok vatandaşınız şehit olsa ne yaparsınız? Buna cevap veremezler. Veremiyorlar. Ama laf açıldığında insan haklarını savunduklarını söylüyorlar ve bizim harekâtımıza gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü biz haklıyız, bunu onlar da biliyor. Bu caniler masumların kanı ve canı üzerinden propaganda üretmek için saldırılarını sivil halkın bulunduğu park, hastane, ibadethane gibi yerlerden yaptılar. Amaçları silahlı kuvvetlerimizin buna karşılık vermesi ve sivil kayıpların yaşanmasıydı. Ama biz bu oyuna gelmedik, bunu gördük. Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz.
Bu alçaklar aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmış olayların fotoğraflarını harekât sırasında yaşanmış gibi sosyal medyada yayınladılar. Bunlara karşı dikkatli olmanız lazım. Hatta kimyasal silah kullandığı yönünde kara propaganda yaptılar. Biz hiçbir kimyasal silah kullanmadık, kullanmayız. Gururla ifade ediyorum ki bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için hiçbir devletin göstermediği hassasiyeti gösterdik. 7 iklim 3 kıtada at koşturan atalarımızdan ilham alan Mehmetçik Barış Pınarı Harekâtı'nı aynı şekilde icra ediyor. "
"Şu anda harekâta 5 gün ara verdik. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekât kaldığı yerden devam edecek. Bu konuda birliklerimizin hazırlığı tamdır, moralleri yüksektir, emir verildiğinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her istikamette harekâta hazırız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan ahde vefa! Kürsüden Fatiha okuttu...
- 'Kudüs şairi' Nuri Pakdil'e veda
- Resulayn'da cephanelik bulundu
- Teröristler geri çekilmezse ne olacak? İşte cevabı...
- Almanya'da canlı yayına damga vuran sözler!
- Tel Halaf'ta Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
- Hatay'daki patlamayla ilgili flaş gelişme!
- Teröristler keskin nişancılarla saldırdı
- Başkan Erdoğan'dan Kayseri'de flaş açıklamalar
- Güvenlik bandını aşıp "Reis" diye sarıldı
- Daniel Candeias kimdir? Candeias kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
- Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...
- Son dakika: Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
- Hercai 17. bölüm izle! Hercai 17. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
- Müslüm filmi oyuncu kadrosu | Müslüm filmi oyuncuları kimdir?
- Müslüm filmi oyuncusu Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı!
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses eşi Muhterem Nur kim?
- Arap gazetecilerden Türkiye-ABD anlaşmasına çarpıcı yorum
- 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?
- Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu