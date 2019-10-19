Başkan Erdoğan'dan asker selamlı İstiklal Marşı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmanın ardından Twitter hesabından İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını paylaştı. Erdoğan paylaşımında asker selamı verdiği fotoğrafını da kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de yaptığı konuşmada "Kim bize zincir vuracakmış soruyorum. Ellerinde yüzlerce masumun kanı olanlarla mı bize zincir vuracakmış. Terör örgütleri mi, onlarla koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış" ifadelerine yer vermişti.

Başkan Erdoğan Kayseri'deki konuşmasının ardından Twitter'dan da bir açıklama yaptı. İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını paylaşan Erdoğan, asker selamı verdiği anın fotoğrafını da yayınladı.

ERDOĞAN KAYSERİ'DE NE DEMİŞTİ?

Kayseri'de konuşan Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

"Ne diyor Mehmet Akif İstiklal Marş'ında dediği gibi "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım." Kim bize zincir vuracakmış soruyorum. Ellerinde yüzlerce masumun kanı olanlarla mı bize zincir vuracakmış. Terör örgütleri mi, onlarla koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış. Soruyorum hangi alçak bize zincir vuracakmış!."