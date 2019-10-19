Mehmetçik Tel Abyad'da kiliseyi YPG’den kurtardı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad’da teröristlerin Ermeni kilisesini cezaevine çevirdikleri görüldü. Kilise, Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde artık güvene kavuştu.
Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/ PKK'dan kurtarılan Tel Abyad'da terör örgütünün geride bıraktığı izler siliniyor. PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ta karargâh ve hapishane olarak kullandığı Ermeni cemaatine ait bir kilise de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kurtarıldı. Kiliseyi terör örgütüne ait bez parçaları ve bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle donatan YPG/PKK'lı teröristler Hristiyan cemaatin ibadet yapmasına da engel oldu. Kilisenin arkasında bulunan rahip odalarını da tek kişilik hücrelere çevirerek hapishane olarak kullandı.
DÖNÜŞ SÜRÜYOR
Suriye Milli Ordusu Bileşenlerden Cephe Şamiye Komutanı Ebu Ali Succur, kilisenin en kısa sürede temizlenerek tekrar ibadete açılacağını söyledi. Hristiyan cemaate DEAŞ ve PKK/YPG'nin yaşama şansı vermediğini ifade eden Succur, "ABD, Avrupa ve tüm dünya bilsin ki biz burada Arap, Türk, Kürt, Ermeni, Süryani hep birlikte kardeşçe yaşayacağız. Buradaki kiliseyi en kısa sürede onarıp Hristiyan kardeşlerimizin de ibadet etmelerini sağlayacağız. PKK YPG'liler tüm dünyaya demokrasi oyunları oynayarak büyük yalanlar söyledi. Teker teker ortaya çıkartıyoruz" dedi. Tel Abyad sakinleri, günlük hayatlarına kesintisiz biçimde devam ederken, geçici olarak gidenlerin de dönüşü sürüyor. Kamyonetler ve binek araçlarıyla evlerine dönen ailelerin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Türk Kızılayı tarafından bölgedeki en büyük ekmek fırını kuruldu. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu pek çok caddede alışveriş yapılırken, ilçenin YPG/PKK'ya ait bez parçalarından temizlenmiş olması dikkati çekiyor.
BİZE CEHENNEMİ GÖSTERDİLER
Evlerine dönen sivillerden bir Tel Abyadlı, "YPG/PKK bize cehennemi gösterdi. Araçlarımızın ilçeye giriş çıkışına izin vermiyorlardı. Her gidiş gelişte para alırlardı. Onlarda ırkçılık hat safhada. Biz Araplar, Kürtlere karşı hiç ırkçılık beslemiyoruz" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR TEL ABYAD'DA İLK CUMA NAMAZI
Ateşkesin ardından Tel Abyad'da Türkiye ve Milli Ordu unsurları çalışmalara başladı. Hep birlikte özgür Tel Abyad'da ilk cuma namazı kılındı. Türk Kızılayı'nın desteğiyle Suriye Milli Ordusu (SMO) bölgenin en büyük fırınını tekrar hizmete açtı. Her gün binerce kişinin ekmek ihtiyacı bu fırından karşılanmaya başladı.
ÇEKİLMEYE ANLIK TAKİP
Fırat'ın doğusunun terör örgütü YPG'den arındırılması amacı ile ABD ile varılan mutabakat gereği teröristlerin, Türkiye'nin güvenli bölge olarak tanımladığı alandan 5 gün içinde çekilmesi yakından takip edilecek. YPG'li teröristlerin alandan çekilmesi TSK ve istihbarat birimlerince anlık izlenecek. Tel Abyad, Resulayn ve M4 karayolu arasındaki bölgede bulunan YPG'li teröristlerin Amerikan istihbaratının da koordinasyonunda 32 kilometrelik sınır derinliğinin daha güneyine veya doğudaki Haseke-Kamışlı hattına doğru çıkışları sağlanacak. Milli Savunma Bakanlığı da PKK/PYD'nin bölgeden çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususlarının yakından takip edildiğini, kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
BM YPG'Yİ YALANLADI
Sosyal medyada terör örgütüne yakın hesaplar, Türkiye'nin "kimyasal silah, fosfor bombası" kullanıldığına dair manipülasyon yapmaya çalıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani iddiaları yalanlayarak "Bize ulaşan bilgi yok" dedi.
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