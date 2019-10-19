19 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İçişleri Bakanı Soylu: 41 DEAŞ'lı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 41 DEAŞ'LI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 41 DEAŞ'lının yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, Türkiye-ABD arasındaki 5 günlük anlaşmanın devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'daki muhtarlar görüşmesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu YPG'nin bıraktığı 41 DAEŞ'linin daha teslim alındığını duyurarak sözlerine,

''Fırat Kalkanı bölgesinde 3 bini aşkın DAEŞ'li etkisiz hale getirilmiştir. Biz DAEŞ'lilerle gölge mücadelesi yapmadık. Göğüs göğüse çarpıştık. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet DAEŞ'le göğüs göğüse çarpışmamıştır. Avrupa'da laf edenler bugün her biri kahraman kesiliyor ama 'Aman biz bir şey yapmayalım' diyorlar. Korkusundan nasıl yaşadıklarını biliyoruz biz DAEŞ'lilerin. Bütün bu bölgede yaşanan sıkıntılar sonucu Türkiye'ye göç dalgası yaşanıyor.'' şeklinde devam etti.

İçişleri Bakanı Soylu: 41 DEAŞ'lı yakalandı İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 41 DEAŞ'LI YAKALANDI

''DAEŞ'LİLERİ DİZ ÇÖKTÜRMEDEN BIRAKMAYIZ''

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile yapılan 120 saatlik anlaşmaya ilişkin,

''Terörle mücadele devam etmektedir. Biz kış operasyonlarına başladık zaten. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeyecek. Aynı kararlılık devam edecek. DAEŞ'lileri diz çöktürmeden bırakmayız.'' dedi.

Son dakika... Sivillerin YPG terör örgütünün elinden kurtarılma anları |Video SON DAKİKA... SİVİLLERİN YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDEN KURTARILMA ANLARI |VİDEO
TSK'nın obüs atışlarıyla vurduğu YPG/PKK'nın terör mevzisine Rus bayrağı asıldı TSK'NIN OBÜS ATIŞLARIYLA VURDUĞU YPG/PKK'NIN TERÖR MEVZİSİNE RUS BAYRAĞI ASILDI
BM'den terör örgütü YPG/PKK'nın manipülasyonlarına yalanlama BM'DEN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'NIN MANİPÜLASYONLARINA YALANLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN