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BM'den terör örgütü YPG/PKK'nın manipülasyonlarına yalanlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2019
BM'DEN YPG/PKK'NIN MANİPÜLASYONLARINA YALANLAMA

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, terör örgütü /'nın 'nin 'nda " kullandığı" yönündeki iddiasını yalanladı.

Sosyal medyada terör örgütüne yakın hesaplar, sahte fotoğraflarla aleyhine ", fosfor bombası" gibi yasaklı mühimmat kullanıldığı yönünde manipülasyon yapmaya çalıştı.

iç savaşında rejiminin kendi halkına karşı yaptığı kimyasal silahlı saldırıları konusunda raporlama yapan OHCHR'nin sözcüsü Shamdasani, terör örgütü /'nın kara propagandasına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Shamdasani, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddialarına yönelik, "Bize (OHCHR) bu yönde ulaşan bir bilgi yok." dedi.

ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya da değinen Shamdasani, bölgedeki sorunun barış ve diyalog yoluyla çözülmesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

DSÖ DE YALANLADI

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç, Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, televizyonu muhabiri Barbara Bibbo'nun, "Türkiye'nin YPG/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı" yönündeki ısrarlı soruları üzerine, DSÖ'nün de bu yönde bir bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. 'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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