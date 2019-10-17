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TSK'nın obüs atışlarıyla vurduğu YPG/PKK'nın terör mevzisine Rus bayrağı asıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
SINIRDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ! TÜM GÖZLER ORADA

9. gününde başarılı şekilde devam ederken Gaziantep'e bağlı Karkamış ilçesinin hemen karşısında yer alan 'ndeki terör mevzisine Rus bayrağı asıldı.

673 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bir çok noktanın terörden arındırıldığı 9. gününde başarılı şekilde devam ederken Gaziantep'e bağlı Karkamış ilçesinin hemen karşısında yer alan 'nde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından obüs atışlarıyla vurulan Zor Magar'daki terör mevzisine bayrağı asıldı.

TSK'nın obüs atışlarıyla vurduğu YPG/PKK'nın terör mevzisine Rus Bayrağı asıldı TSK'NIN OBÜS ATIŞLARIYLA VURDUĞU YPG/PKK'NIN TERÖR MEVZİSİNE RUS BAYRAĞI ASILDI

TERÖR BÖLGESİNDE PANİK HAKİM

(), Milli ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri / karşı yürütülen harekat kapsamında bazı bölgeler terör örgütlerinden temizlenirken, halen terör örgütü mensuplarının işgalindeki alanlarda ise panik hakim.

Aynel Arab ve arasında kalan, Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsalının karşısında bulunan Zor Mağar köyündeki teröristlerin faaliyetleri geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti.

MEVZİ YAPILMIŞTI

Daha önceki yıllarda tavuk çiftliği olarak kullanılan ve örgüt mensuplarınca sözde karargah binası haline getirilen binanın çevresinde kum torbalarıyla mevziler yapılmıştı. Öte yandan, teröristlerin köydeki bazı alanları brandalarla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı öğrenilmişti. 'nin bu noktaya yönelmesinden sonra bölgeye Rusya ve Rejimi askerlerinin geldiği iddia edilmişti.

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