TSK'nın obüs atışlarıyla vurduğu YPG/PKK'nın terör mevzisine Rus bayrağı asıldı
Barış Pınarı Harekatı 9. gününde başarılı şekilde devam ederken Gaziantep'e bağlı Karkamış ilçesinin hemen karşısında yer alan Zor Mağar Köyü'ndeki terör mevzisine Rus bayrağı asıldı.
673 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bir çok noktanın terörden arındırıldığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde başarılı şekilde devam ederken Gaziantep'e bağlı Karkamış ilçesinin hemen karşısında yer alan Zor Mağar Köyü'nde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından obüs atışlarıyla vurulan Zor Magar'daki terör mevzisine Rusya bayrağı asıldı.
TERÖR BÖLGESİNDE PANİK HAKİM
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK karşı yürütülen harekat kapsamında bazı bölgeler terör örgütlerinden temizlenirken, halen terör örgütü mensuplarının işgalindeki alanlarda ise panik hakim.
Aynel Arab ve Cerablus arasında kalan, Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsalının karşısında bulunan Zor Mağar köyündeki teröristlerin faaliyetleri geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti.
MEVZİ YAPILMIŞTI
Daha önceki yıllarda tavuk çiftliği olarak kullanılan ve örgüt mensuplarınca sözde karargah binası haline getirilen binanın çevresinde kum torbalarıyla mevziler yapılmıştı. Öte yandan, teröristlerin köydeki bazı alanları brandalarla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı öğrenilmişti. Türkiye'nin bu noktaya yönelmesinden sonra bölgeye Rusya ve Esed Rejimi askerlerinin geldiği iddia edilmişti.
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