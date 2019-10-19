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Başkan Erdoğan Kayseri'de konuşuyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN KAYSERİ'DE KONUŞUYOR

Başkan , Kayseri'de açıklamalarda bulunuyor.

Başkan , Kayseri'de gündeme dair açıklamlarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

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