Türkiye-ABD anlaşması sonrası, herkes Erdoğan'ın danışmanın görüntülerini konuşuyor
Türkiye'nin, ABD'yi istediği noktaya getirmesi, sahadaki başarısını masaya yansıtması tüm dünya gündeminde yankı uyandırırken herkesin aklına 2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Gülnur Aybet'in konuşmasını getirdi. Gülnur Aybet, konuşmasında Başkan Erdoğan'ın istediği noktaya ABD'nin eninde sonunda geleceğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, 2018 yılında İngiliz haber kanalı BBC'de katıldığı HARDtalk programında sunucu Stephen Sackur ile Suriye konusunu tartışırken Türkiye'nin bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğinin ısrarla altını çizmişti.
"SONUNDA İSTEYECEKLER"
Sunucunun tüm baskılarına rağmen kararlılığından ödün vermeyen Aybet, ABD'nin isterse bu konuda Türkiye ile iş birliği yapabileceğini belirtmişti. Aybet, sunucunun "Eğer istemezlerse?" sorusuna "Sonunda isteyeceklerini düşünüyorum" cevabını vermişti.
ABD MASAYA GELDİ
Dün akşam Türkiye'nin dik duruşuyla ABD masaya gelmiş ve Ankara'nın istediği şartları kabul etmişti. Bu gelişmeden sonra, Gülnur Aybet'in 2018 yılındaki kararlı söylemi "Sonunda isteyeceklerini düşünüyorum" sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulan konu oldu.
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