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Musul Havalimanı'nın yeniden inşasına Türkiye talip oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
MUSUL HAVALİMANI'NIN YENİDEN İNŞASINA TÜRKİYE TALİP OLDU

Havalimanı'nın yeniden inşası için 'den yatırım teklifi yapıldığı bildirildi. 1920'de inşa edilen Uluslararası Musul Havalimanı, terör örgütünün 2014'te Musul'u ele geçirmesiyle büyük zarar görmüştü.

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid el-Gazzi, yaptığı yazılı açıklamada, 'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Havalimanı'nın yeniden inşası için özel yatırım teklifinde bulunduğunu belirtti.

Gazzi, söz konusu projenin kentteki iş gücü için önemli bir istihdam kapısı olacağını dile getirdi.

Havalimanı imar projesinin Ninova vilayetindeki bölgelerin istikrarı ve imarı için gerekli projelerden biri olduğuna dikkati çeken Gazzi, Büyükelçi Yıldız'ın sunduğu teklife göre yenileme çalışmasının ilk aşamasının 6 ay süreceğini ifade etti.

Gazzi, yenilenecek havalimanının Musul'un medeni yüzünü yansıtacağını vurguladı.

1920'de inşa edilen Uluslararası Musul Havalimanı, terör örgütünün 2014'te Musul'u ele geçirmesiyle büyük zarar görmüştü.

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