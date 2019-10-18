Musul Havalimanı'nın yeniden inşasına Türkiye talip oldu
Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için Türkiye'den yatırım teklifi yapıldığı bildirildi. 1920'de inşa edilen Uluslararası Musul Havalimanı, DEAŞ terör örgütünün 2014'te Musul'u ele geçirmesiyle büyük zarar görmüştü.
Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid el-Gazzi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için özel yatırım teklifinde bulunduğunu belirtti.
Gazzi, söz konusu projenin kentteki iş gücü için önemli bir istihdam kapısı olacağını dile getirdi.
Havalimanı imar projesinin Ninova vilayetindeki bölgelerin istikrarı ve imarı için gerekli projelerden biri olduğuna dikkati çeken Gazzi, Büyükelçi Yıldız'ın sunduğu teklife göre yenileme çalışmasının ilk aşamasının 6 ay süreceğini ifade etti.
Gazzi, yenilenecek havalimanının Musul'un medeni yüzünü yansıtacağını vurguladı.
1920'de inşa edilen Uluslararası Musul Havalimanı, DEAŞ terör örgütünün 2014'te Musul'u ele geçirmesiyle büyük zarar görmüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- BM'den Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama
- ABD ile anlaşma son dakika 13 madde nedir? Anlaşmada hangi maddeler var?
- Herkes bu görüntüleri konuşuyor!
- ''Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi''
- Yunanistan’da Atatürk Evi’ne yapılan saldırıya CHP neden sessiz?
- Türkiye'nin askeri ve diplomatik başarısını CHP bile inkar edemedi!
- Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap
- Atama kararları Resmi Gazete'de
- Dr. İsmail Çağlar: Askeri başarı diplomatik zaferle taçlandı
- Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
- ABD ile anlaşma son dakika 13 madde nedir? Anlaşmada hangi maddeler var?
- Dolar son dakika: 17 Ekim dolar kuru ne kadar? Suriye kararı sonrası Dolar Euro kaç TL?
- Yetenek sınavı kalktı mı? Özel yetenek sınavı kaldırılan bölümler nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölüm tek parça izle! Çukurova 40. bölüm izle! - ATV
- Esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? Halkbank’tan esnaf kredisinde büyük kolaylık!
- Avlu dizisi bitti mi? Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?
- THY 700 kadın kabin memuru alımı için son saatler! THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Mardin Nusaybin’de karakol yakınına havan topu düştü |Video
- İzmir'de şoke eden kadın cinayeti görüntüsü +18 Birgül Bilal vahşice katledildi |Video
- 'Barış Pınarı' hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede |Video
- Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?
- Afrinli yetimlerden mesaj: Korkmayın, Türk askeri ve Milli Ordu sizi kurtarır