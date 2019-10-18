İstanbul Valiliği'nden Suriyeli açıklaması
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, 34 bin 397 kaçak göçmenin geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini duyurdu. İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan o açıklama...
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri devam etmektedir" denildi.
Bu kapsamda 12 Temmuz - 16 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar şöyle açıklandı:
1- Düzensiz göçle gelen 34 bin 397 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.
2- İlimizde kayıtsız 5 bin 945 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri'ne sevk edilmiştir.
3- Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için Rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir. Bu dönemde 53 bin 077 işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Rehberlik ziyaretlerimiz, 30 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek olup, 1 Kasım 2019 tarihinde denetimlere başlanacaktır.
4- 12.07.2019 - 16.10.2019 tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4371 işyeri tabelasının 3320'si uygun hale getirilmiştir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Alçak saldırı! Devriye aracına ateş açtılar
- Meclis, Yargı Reformunun ilk paketini onayladı!
- Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
- 'Tel Abyadlılar'ın bir mesajı var!
- Herkes bu görüntüleri konuşuyor!
- Ekipler düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var
- HDP'li Nusaybin ve Yüksekova Belediyelerine görevlendirme
- Bahçeli'den anlaşmaya ilk yorum!
- Atama kararları Resmi Gazete'de
- Musul Havalimanı'nın yeniden inşasına Türkiye talip oldu
- HDP'li Nusaybin ve Yüksekova Belediyelerine görevlendirme
- THY'nin rekor kıran ilanına başvuru için son gün...
- Türkiye'den ABD'ye mesaj! "Biz cevabımızı Suriye'de verdik"
- ABD ile anlaşma son dakika 13 madde nedir? Anlaşmada hangi maddeler var?
- Dolar son dakika: 17 Ekim dolar kuru ne kadar? Suriye kararı sonrası Dolar Euro kaç TL?
- Yetenek sınavı kalktı mı? Özel yetenek sınavı kaldırılan bölümler nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölüm tek parça izle! Çukurova 40. bölüm izle! - ATV
- Esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? Halkbank’tan esnaf kredisinde büyük kolaylık!
- Avlu dizisi bitti mi? Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?
- THY 700 kadın kabin memuru alımı için son saatler! THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Mardin Nusaybin’de karakol yakınına havan topu düştü |Video
- İzmir'de şoke eden kadın cinayeti görüntüsü +18 Birgül Bilal vahşice katledildi |Video