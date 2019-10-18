Stoltenberg'den 'Güvenli Bölge' açıklaması
Giriş Tarihi: 18.10.2019
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye-ABD arasındaki anlaşmanın, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum"detaylar gelecek...
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