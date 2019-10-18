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Stoltenberg'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
STOLTENBERG'DEN 'GÜVENLİ BÖLGE' AÇIKLAMASI

Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye-ABD arasındaki anlaşmanın, 'nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum"

detaylar gelecek...

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