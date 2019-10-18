MSB'den o iddialara yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı kimyasal silah iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerin "kimyasal silah kullanıldığı"na yönelik iddiaları tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, resmi internet sitesinden, kimyasal silah iddiaları ile ilgili basın açıklamasında bulundu.
Bakanlık yaptığı açıklamada; "Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.
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