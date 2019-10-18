Komandolar Suriye'de mayın ve EYP taramasına devam ediyor
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli olan komandoların, YPG/PKK'nın tuzakladığı mayın ve EYP’leri imha çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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