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Komandolar Suriye'de mayın ve EYP taramasına devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
KOMANDOLAR SURİYE'DE GÖREVE DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, 'nda görevli olan komandoların, YPG/PKK'nın tuzakladığı mayın ve EYP’leri imha çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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