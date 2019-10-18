TGTV'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Onlarca STK'nın dahil olduğu Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı ve Türkiye'nin güvenlik politikaları eksenindeki hamlelerini desteklediğini bildirdi.
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini bildirdi.
Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, TSK'nın, Türkiye'nin ve milletin güvenliğini sağlamak, muhacirlerin evlerine dönebilmelerini temin etmek için Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı daha önce yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı askeri harekatının bir devamı olarak siviller için güvenli yaşam bölgesi oluşturmak üzere Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını anımsattı.
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut:
"İslam dünyasını parçalamak isteyenler, Türkiye'yi de bölmek istemektedirler. Devletimizi yıkmak üzere planlar yapılmış ve adımlar atılmıştır. Türkiye 15 temmuzla başlayan işgal hamlesine son vermek için Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Bu harekat etnik bir gruba karşı değil terör sürülerine karşı başlatılmıştır. Türkiye hiçbir dönemde sömürgeci olmamıştır.
Bazıları ordumuza ve Suriye Milli Ordusuna dil uzatmaktadır. Suriyeliler bizim kardeşimiz ve komşumuzdur. Dedeleri Çanakkale'de bizimle savaşmıştır. Bugün de hem kendi vatanları hem bizim için savaşmaktadır.
Devletimiz bağımsızlık ve özgürlüğümüz için her türlü adımı atmıştır. Birlik ve kardeşliğimizi muhafaza ederek destek olmalıyız. Bu günler siyasi hesap yapılacak günler değildir. Her türlü zorluğu dayanışma ile aşacak güçteyiz. Korku, tuzak ve tehditle kendi içine hapsedilen İslam alemi inşaAllah Barış Pınarı zaferi ile vurulan prangaları söküp atacaktır. TGTV üyeleriyle birlikte bu harekatı desteklemektedir.
Ordumuzun bu kutlu yürüyüşünün zaferle neticelenmesini yüce Allah'tan niyaz ederiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığında, TSK'mızın icra ettiği bu barış ve huzur harekatı, haklıdır, meşrudur, insanidir ve gereklidir. Milletimizin desteği tamdır. Emperyal güçlerle mücadele eden ordumuzun muzaffer olacağına inancımız da tamdır. Şehitlerimize rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz"
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