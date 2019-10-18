18 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
MSB 2019 MUVAZZAF ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Muvazzaf astsubay alımı başvurularında son günlere girildi. Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? MSB muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? (MSB) tarafından açıklanan ilana göre muvazzaf astsubay alımı yapılacağı duyurulmuştu. 8 Ekim’de başlayan başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru yapmak isteyen adaylar için bilinmesi gereken tüm detaylar…

Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? (MSB) tarafından Muvazzaf astsubay alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlana ilgi yoğun olurken, yeni başvuru yapmak isteyen adaylar muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Başvuru işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlayabilirsiniz. Peki, muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…

Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf astsubay alımıyla ilgili tüm detaylar için diğer sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN