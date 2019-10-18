Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? MSB Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?
Muvazzaf astsubay alımı başvurularında son günlere girildi. Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? MSB muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan ilana göre muvazzaf astsubay alımı yapılacağı duyurulmuştu. 8 Ekim’de başlayan başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru yapmak isteyen adaylar için bilinmesi gereken tüm detaylar…
Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Muvazzaf astsubay alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlana ilgi yoğun olurken, yeni başvuru yapmak isteyen adaylar muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Başvuru işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlayabilirsiniz. Peki, muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…
Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf astsubay alımıyla ilgili tüm detaylar için diğer sayfaya geçiniz...
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