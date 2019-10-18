Mevlüt Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'ndaki başarılı operasyonlar sonrası ABD heyeti Ankara'ya geldi. Yapılan görüşmeler sonrası 13 maddeyi içeren bir anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşma ele alındı.
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