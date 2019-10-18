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Mevlüt Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VE STOLTENBERG TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

'ndaki başarılı operasyonlar sonrası ABD heyeti Ankara'ya geldi. Yapılan görüşmeler sonrası 13 maddeyi içeren bir anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası Dışişleri Bakanı ile NATO Genel Sekreteri Jens bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı ile NATO Genel Sekreteri Jens , konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşma ele alındı.

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