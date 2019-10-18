Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı içi yola çıktı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na sevkiyatlar devam ederken, Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri de bölgeye gönderildi. Özel harekat polisleri, otobüsle Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde uğurlama öncesinde kurban kesildi, İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından güvenlik güçleri için dualar edildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, özel harekat polislerine yönelik bir konuşma yaptı. Daha sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılacak özel harekat polisleri görev arkadaşları ve aileleriyle vedalaştı. Bazı polisler küçük yaştaki çocuklarını kucağına alarak fotoğraf çektirdi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da uğurlamaya katılarak özel harekatçılarla vedalaştı.

Özel harekat polisleri, otobüsle Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.