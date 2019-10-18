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Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı içi yola çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİ YOLA ÇIKTI

Türkiye'nin 'na sevkiyatlar devam ederken, Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli de bölgeye gönderildi. Özel harekat polisleri, otobüsle 'e gitmek üzere yola çıktı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli , Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'na uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde uğurlama öncesinde kurban kesildi, İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından güvenlik güçleri için dualar edildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, özel harekat polislerine yönelik bir konuşma yaptı. Daha sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılacak özel harekat polisleri görev arkadaşları ve aileleriyle vedalaştı. Bazı polisler küçük yaştaki çocuklarını kucağına alarak fotoğraf çektirdi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da uğurlamaya katılarak özel harekatçılarla vedalaştı.

Özel harekat polisleri, otobüsle 'e gitmek üzere yola çıktı.

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