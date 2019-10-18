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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT skandalına tepkiler büyüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ LGBT SKANDALINA TEPKİLER BÜYÜYOR

'nün ’nın sözlerini değiştirdiği skandal mailin ortaya çıkmasının ardından Boğaziçili öğrenciler, duruma İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okuyarak tepki gösterdi. Üniversite kampüsünde toplanan öğrenciler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okurken maili gönderen kişi hakkında soruşturma başlatılmasını istediler.

'nün üyelerine gönderdiği "hoş geldin" mailinde 'nın sözlerini değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Hızla yayılan mail sosyal medyada büyük tepki toplarken, skandala bir tepki de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden geldi. İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlığa karşı üniversitenin Sarıyer'deki kampüsünde bir araya gelen çok sayıda öğrenci, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. İstiklal Marşı'ndan dizelerin yer aldığı pankartlar ve dev Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, Kuzey Meydanı'ndan rektörlüğe yürüdü. Öğrenciler, skandal maile ilişkin rektörlüğe şikayet dilekçesi vereceklerini belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söylediler.



"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLAYDI"

İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlığın kabul edilmez olduğunu ifade eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ahmet Yusuf Asiltürk, "Mail bardağı taşıran son damlaydı, biz burada sürekli saygısızlığa maruz kalıyoruz. Kesinlikle bir yaptırım uygulanmıyor. Her türlü değerimizi aşağılayıp, hakaret ve saldırıda bulunmalarına rağmen gene el üstünde tutuluyorlar. Kadın erkek tuvaleti yazılarının hepsini söküyorlar. Rektörlüğe giderek dilekçemizi vereceğiz" dedi.



"İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDUK, BU ZIRVALIĞA GÜZEL BİR CEVAP NİTELİĞİNDE"

Boğaziçi öğrencilerinin yapılanı tasvip etmediğini ifade eden Mehmet Batuhan Kaya ise, "Beraberce İstiklal Marşı'nı okuduk. Bu zırvalığa güzel bir cevap niteliğinde olmuştur diye düşünüyorum. Yapılan ciddi bir hakarettir. Biz bunun karşısında durmak için resmi süreçleri de sonuna kadar takip edeceğiz" diye konuştu.

İŞTE O SKANDAL MAİL


Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT'lilerin skandalları bitmiyor! Kadınlar tuvaletine girdi! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ LGBT'LİLERİN SKANDALLARI BİTMİYOR! KADINLAR TUVALETİNE GİRDİ!
Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü'nden İstiklal Marşı'na saldırı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LGBT KULÜBÜ'NDEN İSTİKLAL MARŞI'NA SALDIRI

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