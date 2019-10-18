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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT'lilerin skandalları bitmiyor! Kadınlar tuvaletine girdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
BOĞAZİÇİ'NDE LGBT'LİLERİN SKANDALLARI BİTMİYOR!

Türkiye Cumhuriyeti ve İslam dünyasının değerleriyle dalga geçen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT'liler, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Kulübü üyelerinden 'ın içinde kadın öğrencilerin olduğu kadınlar tuvaletini kullandığı ortaya çıktı.

Kulübü'nün aralarına yeni katılan üyelerine gönderdiği mailde İstiklal Marşı ile dalga geçtikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi de üyelerden 'ın kadınlar tuvaletinde bir skandala imza attı.

BUNU İLK KEZ YAPMIYOR

Berat Karaduman adlı LGBT Kulübü üyesinin kadınlar tuvaletini kullandığı ifade edildi. LGBT üyesi Berat Karaduman'ın Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü içerisinde kadınların olduğu kadın tuvaletini daha önce de kullandığı belirtildi.

İSTİKLAL MARŞI'YLA DA DALGA GEÇTİLER

Eylemlerinde kendi tercihlerine saygı duyulması gerektiğini söyleyerek sokakları savaş alanına çeviren LGBT'liler, saygısızca tüm değerlere saldırmayı sürdürüypr. LGBT'liler bu kez İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını değiştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü'nün yeni üyelerine gönderdiği 'hoşgeldin' mailinin ortaya çıkmasıyla söz konusu skandal gözler önüne serildi. Daha önce de İslam dünyasının değerlerinden 3 Aylar ile "Şaban ve Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" pankartıyla saldıran LGBT'liler, bu kez de İstiklal Marşı'nı kendilerine göre değiştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü'nden İstiklal Marşı'na saldırı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LGBT KULÜBÜ'NDEN İSTİKLAL MARŞI'NA SALDIRI

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