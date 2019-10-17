17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü'nden İstiklal Marşı'na saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LGBT KULÜBÜ'NDEN İSTİKLAL MARŞI'NA SALDIRI

Kulübü'nün üyelerine gönderdiği 'hoşgeldin' maili ortaya çıktı. Daha önce de İslam dünyasının değerlerinden 3 Aylar ile dalga geçen LGBT'liler şimdi de 'nı hedef aldı.

Her eylemlerinde sokakları karıştıran, polisle mukavemet eden LGBT'liler, Türkiye Cumhuriyeti ve İslam dünyasının değerleriyle dalga geçmeye devam ediyor.

İSTİKLAL MARŞI'NI HEDEF ALDILAR

Eylemlerinde kendi tercihlerine saygı duyulması gerektiğini söyleyerek sokakları savaş alanına çeviren LGBT'liler, saygısızca tüm değerlere saldırmayı sürdürüypr. LGBT'liler bu kez 'nın ilk iki kıtasını değiştirdi.

Kulübü'nün yeni üyelerine gönderdiği 'hoşgeldin' mailinin ortaya çıkmasıyla söz konusu skandal gözler önüne serildi. Daha önce de İslam dünyasının değerlerinden 3 Aylar ile "Şaban ve Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" pankartıyla saldıran LGBT'liler, bu kez de İstiklal Marşı'nı kendilerine göre değiştirdi.

İşte o skandal mail...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN