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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
''TÜRKİYE'NİN KARARLI TUTUMU SONUÇ VERDİ''

  ve , "'nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () ve , ABD ve 'nin 'de 'nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özersay, bugün 'da yapılan görüşmelerin ardından sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu. Bundan sonrası, verilen sözlerin tutulmasının takibi. Hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

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