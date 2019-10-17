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Dr. İsmail Çağlar: Askeri başarı diplomatik zaferle taçlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
DR. İSMAİL ÇAĞLAR: ASKERİ BAŞARI DİPLOMATİK ZAFERLE TAÇLANDI

SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü Doktor İsmail Çağlar, -ABD ortak açıklamasıyla ilgili olarak "Güvenli bölgenin kontrolü tamamen Türkiye'de olacak. Anlaşma işler ve geri çekilirse Türkiye ile ilgili amacına daha fazla yapmadan erişecek. 'nın askeri başarısı diplomatik bir başarı ile taçlanmış olacak" dedi.

SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü Doktor İsmail Çağlar, ve ABD'nin konusunda anlaşması ile ilgili olarak sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.

Çağlar, değerlendirmesinde askeri başarının diplomatik zaferle taçlandığını vurguladı. Çağlar'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Türkiye'nn 'deki yegane amacı terör örgütü 'nın sınırından 30 kilometre güneye çekilmesi ve böylece Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için diplomatik ve askeri seçenekler kullanılabilir. Türkiye 'na başlamadan önce diplomatik seçeneği işletmeye gayret etti. ABD ile müzakereler yapıldı, güvenli bölge konusunda anlaşıldı. Ancak ABD ile varılan anlaşma pratikte sonuç doğurmadı. Bunun üzerine Türkiye askeri seçeneği devreye soktu ve Barış Pınarı Harekatı başladı. Harekatın başlaması başlı başına Türkiye'nin kararlılığının bir göstergesi oldu.

3- Güvenli bölgenin kontrolü tamamen Türkiye'de olacak. Anlaşma işler ve PKK geri çekilirse Türkiye Kuzey Suriye ile ilgili amacına daha fazla yapmadan erişecek. Barış Pınarı Harekatı'nın askeri başarısı diplomatik bir başarı ile taçlanmış olacak. Askerimizin hayatını daha fazla riske atmadan istediğimizi elde edeceğiz. Öte yandan Türkiye-ABD ilişkilerindeki en önemli sorun alanı olan PKK ilişkide devre dışı kalacak. İki ülke daha sağlıklı bir ilişki zeminine kavuşmuş olacak. Karamsar senaryoda ise anlaşma işlemeyebilir. PKK geri çekilmezse Türkiye'nin tek kaybı 5 operasyonda 5 günlük bir gecikme olacak. Ancak ABD Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin hiçbir baskı ve tehdidi dinlemeden askeri seçeneği kullanacağını görmüş oldu Bu nedenle bu anlaşmadan bir oyalama çıkması pek ihtimal dahilinde gözükmüyor."

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