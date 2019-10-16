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YPG/PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Tel Abyad'da Cuma hutbelerinin okunmasını yasaklamışlardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
YPG/PKK'NIN KİRLİ YÜZÜNÜ ANLATTI! ONU DA YASAKLAMIŞLAR...

Türk silahlı Kuvvetleri'nin () başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim'de Tel Abyad ilçesinin kurtarılmasının ardından, ilçe merkezinde güvenlik tedbirlerinin alınıyor, terör izleri de siliniyor. Tel Abyad ilçe merkezinin terörden arındırılmasının ardından, /'nın zulmünden kaçan Tel Abyad'lılar evlerine dönmeye başladı. İlçe merkezindeki evine dönen Vaddah Suhne, "(YPG) Dini hayatımıza müdahale ettiler. Sabah namazlarını kılamaz hale gelmiştik. Örgüt Tel Abyad'da Cuma hutbelerinin okunmasını yasaklamıştı" sözleriyle örgütün kirli yüzünü deşifre etti.

İlçe merkezinin /'lı teröristlerden alınmasını uzun yıllardır bekleyen binlerce Tel Abyadlının dönüşleri başladı.

Yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra evlerine dönen Tel Abyadlılar yaşadıkları mutluluğu ve örgütün ihlallerini AA muhabirleriyle paylaştı.

İlçe merkezinin kurtarılmasının ardından evine dönenlerden Vaddah Suhne, "Kürtler bizim kardeşimizdir. Evlerimize ve mallarımıza el koyan terör örgütü, bizleri yerimizden etti. Uzun yıllar buradaki ailelerimizi göremedik. Bu bölgede yoğunlukla Araplar yaşıyordu. Ama örgüt aşırı derecede bize karşı ayrılıkçı politika uyguladı." dedi.

Suhne, "Dini hayatımıza müdahale ettiler. Sabah namazlarını kılamaz hale gelmiştik. Örgüt Tel Abyad'da Cuma hutbelerinin okunmasını yasaklamıştı." diye konuştu.

"Allah ve Türkiye'nin yardımı ile topraklarımıza, evlerimize, akrabalarımızla kavuştuk." diyen Suhne, şunları anlattı:

"Örgüt döneminde buradaki insanlar tıpkı bir cezaevinde yaşıyorlardı. Bölge tıpkı vahşi hayvanların bulunduğu bir ormana dönüşmüştü. Kim kime yem olacağını bilmiyordu. ve Türk askerleri buraya gelince insanlar kendilerini mutlu ve güvende hissetmeye başladı."

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"EVİM YAĞMALANMIŞ VE YIKILMIŞ DURUMDAYDI"

YPG/PKK'lı teröristlerin ilçe merkezine girmesiyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan sivillerden Hişam Hüseyin, uzun yıllar sonra Tel Abyad'daki evine döndüğünü için büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Hüseyin, "Evlerimize ve mallarımıza el koyan örgüt, biz Arapları göç ettirdi. Çok şükür artık memleketimiz özgürleştirildi. Kardeş Türkiye hükümetinin katkılarıyla bölge yeniden inşa edilecektir." ifadelerini kaydetti.

ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine teşekkür eden Hüseyin, "Eskiden terör örgütü döneminde bir yerden başka bir yere gitmek için güvenlik onayı gerekiyordu. Geri döndüğüm evim örgüt tarafından yağmalanmış ve yıkılmış durumdaydı."

"ÖRGÜT, HALKI KENDİ SAFINA ÇEKMEK İÇİN ONLARI AÇ BIRAKTI"

Tel Abyadlı Hasan Suhne de YPG/PKK'lı ilçenin asıl sahipleri Araplara uyguladığı ayrılıkçı politikalar yüzünden evinden çıkmak zorunda kaldığını anlattı.

Suhne, "Kürt maskesi takan" örgütün milleti zorla silah altına aldığını kaydetti.

Örgütün ilçeyi işgal ettiği dönemde bölgeye hizmet vermediğinin altını çizen Suhne, "Örgüt haraç kesiyordu. Sadece kendine yakın hissettiklerine istihdam ve iş olanağı tanıyordu. Örgüt, halkı kendi safına çekmek için onları aç bıraktı, baskı uyguladı." değerlendirmesinde bulundu.

Suhne, YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde çok sayıda yerleşimin isimlerini Kürtçeye çevirdiğini belirterek, "İmamlar, Türkiye aleyhinde hutbe ve propaganda yapmaya zorlandılar." diye konuştu.

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