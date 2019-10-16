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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.

, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANDI

Kritik toplantının ana gündem maddedi ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri / ve 'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı olacak.


Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

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