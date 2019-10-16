Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.
Kritik toplantının ana gündem maddedi ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı olacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ağıralioğlu'ndan Tanrıkulu'ya tepki: Münasebetsiz bir cümle
- Erdoğan: Başka türlüsü zaten yakışmazdı!
- Şırnak'a havan topu atıldı: 3 yaralı
- Resulayn'da patlama! Dumanlar yükseliyor
- İstanbul'da deprem sonrası binlerce kişi Alo 181 Çağrı Merkezi'ni aradı
- UBER'e bir şok daha
- Erdoğan'dan yabancı gazeteciye tokat gibi yanıt
- THK Başkanlığı'na kayyum atandı
- Başkan Erdoğan'dan Münbiç ve UEFA açıklaması
- "Yaptırımlara karşı gerekli adımları atacağız"
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
- 28 Ekim tatil mi? Okullar 28 Ekim yarım gün tatil mi?
- İşte terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki karanlık sicili! Avrupa bu tabloya neden sessiz?
- Uber yasaklandı mı? Uber son dakika Türkiye’de engellendi mi? Uber nedir?
- Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları basın toplantısını bastı
- Başkan Erdoğan'dan yabancı gazeteciye tokat gibi yanıt: Ben Trump geldiği zaman konuşurum
- İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ya sert tepki: Münasebetsiz bir cümle
- Başkan Erdoğan: 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek devletini kurmuş bir millete...
- Başkan Erdoğan'dan Münbiç'te son durum ve UEFA'nın skandal soruşturmasına sorularına yanıt |Video
- Başkan Erdoğan’dan Türkiye’ye yaptırım tehdidi yapan ülkelere sert yanıt: Azdan az çoktan çok gider
- Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Ey Batı, ey Arap Ligi...
- Bakan Hulusi Akar'dan salonu ayağa kaldıran asker selamı