MHP resmi hesaptan paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

Geçirdiği rahatsızlığının ardından pazartesi günü mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda Bahçeli'nin sakalını kestiği görüldü.

MHP, üç haftalık dinlenme sürecinin ardından yeniden mesaiye başlayan Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarını paylaştı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizdeki çalışmalarına devam ediyor" denildi. Fotoğraflarda Bahçeli'nin saklını kestiği görüldü.

"DEVLET BAHÇELİ DEMEK..."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da fotoğrafa "Devlet Bahçeli demek; kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade demektir" notunu düştü.

HAFTA BAŞINDA MESAİYE BAŞLAMIŞTI

Geçirdiği üst solunum yolu rahatszıığının ardından dinlenme sürecini tamamlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta başında genel merkeze gelerek yeniden mesaiye başlamıştı.

SAKAL BIRAKMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti.