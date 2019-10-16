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MHP resmi hesaptan paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
MHP RESMİ HESAPTAN PAYLAŞTI! DEVLET BAHÇELİ'DEN YENİ FOTOĞRAFLAR

Geçirdiği rahatsızlığının ardından pazartesi günü mesaiye başlayan lideri 'nin yeni fotoğrafları paylaşıldı. 'nin sakalını kestiği görüldü.

, üç haftalık dinlenme sürecinin ardından yeniden mesaiye başlayan 'nin fotoğraflarını paylaştı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizdeki çalışmalarına devam ediyor" denildi. 'nin saklını kestiği görüldü.

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"DEVLET BAHÇELİ DEMEK..."

MHP Genel Başkan Yardımcısı da fotoğrafa "Devlet Bahçeli demek; kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade demektir" notunu düştü.

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HAFTA BAŞINDA MESAİYE BAŞLAMIŞTI

Geçirdiği üst solunum yolu rahatszıığının ardından dinlenme sürecini tamamlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta başında genel merkeze gelerek yeniden mesaiye başlamıştı.

SAKAL BIRAKMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti.

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