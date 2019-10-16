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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
GENELKURMAY BAŞKANI, İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı 'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde 'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türki Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

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