Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türki Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
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