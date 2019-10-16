İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ya sert tepki: Münasebetsiz bir cümle
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerine çok sert tepki gösterdi. Ağıralioğlu "Bununla ilgili sanıyorum ki CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle. Neticesinde ABD Başkanı Trump'ın dediklerinden de çok farklı bir cümle değil bu" şeklinde konuştu.İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" ifadelerini değerlendirdi. Ağıralioğlu, "Bununla ilgili sanıyorum ki CHP gereğini yapacak; çünkü bu münasebetsiz bir cümle. Neticesinde ABD Başkanı Trump'ın dediklerinden de çok farklı bir cümle değil bu. Trump da oradaki terör koridorunu yarma operasyonumuzu, 'Türk-Kürt kavgası' şeklinde takdim etmeye teşebbüs etti. Bu bizim için PKK'ya karşı yapılmış bir müdahaledir" dedi.
"CHP GEREĞİNİ YAPACAKTIR"
Ağıralioğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatında Kürtlerle savaşmadığını, Kürtlerle beraber memleket için ve bayrak için savaştıklarını söyledi. Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün de oraya terörü vurmak için indik. Dolayısıyla bizim devlet millet irademizin böyle perçinlendiği zamanlarda siyasetçilerin kurduğu cümlelere dikkat etmesi lazımdır. Bu cümlenin üzerine yorum yapmak lüzumsuzdur. Tanrıkulu'nun ifadeleri münasebetsiz bir laftır. Bunların benzerleri zaten dünyadan yeteri kadar duyuyoruz ki içeriden duymak doğru değildir. Dolayısıyla CHP gereğini yapacaktır" diye konuştu.
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