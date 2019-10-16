Mehmetçik, yaralı teröriste yardım elini uzattı
Barış Pınarı Harekatı 8. gününde tüm hızıyla başarılı şekilde devam ederken, yaralı olarak yakalanan YPG'li teröriste Mehmetçik tarafından uzatılan yardım eli kameraya yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'un (SMO), Fırat'ın doğusunda terörist YPG/PKK unsurlarını ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, tüm hızıyla ve başarıyla devam ediyor.
TERÖR YANDAŞLARI BOŞ DURMUYOR
Harekatın başladığı günden bu yana, gerek sosyal medyadan gerekse uluslararası yayın kuruluşlarından servis edilen sahte görüntülerle, manipülasyon ve kara propaganda yapılıyor.
"TÜRKLER KATLİAM YAPIYOR" DEDİLER
TSK'yı ve SMO askerlerini, asılsız görüntülerle, sivilleri katletmekle itham eden bu terör yanlılarının tüm çabalarını boşa çıkarır nitelikte bir görüntü, vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde TSK ve SMO askerleri, çatışmalarda yaralı olarak ele geçirillen YPG'li teröristi tedavi ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- ABD'nin yaptırım tehdidine cevap
- Çocukları dağa kaçırmak isteyen PKK'lılar tutuklandı
- Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
- "Ey sinsi anlat bakalım HDP ne istiyor?"
- İş dünyasından Barış Pınarı'na destek
- Yeni görüntü! İşte çatışma anları...
- Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalar
- Rus askeri uzman flaş sözler!
- Burdur'da deprem
- HDP'li vekilden küstah sözler: Barış Pınarı...
- ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Türkiye gelecekte...
- Trump’tan Fox News’e Türkiye açıklaması: Öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önemli açıklama: Gün içinde kapatılan pozisyonlar da "açığa satış" kapsamında
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Avrupa'ya uyarı
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…
- 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…
- 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?
- AÖF kayıt ücreti hangi bankaya yatacak? AÖF harçları ne kadar?
- EDHO 143. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm tek parça izle! - ATV
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınavı 2020 KPSS hangi tarihte?
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı
- Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?