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Mehmetçik, yaralı teröriste yardım elini uzattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
İŞTE MEHMETÇİK'İN ŞEFKATİ! PROPAGANDALARI BOŞA ÇIKTI

8. gününde tüm hızıyla başarılı şekilde devam ederken, yaralı olarak yakalanan 'li teröriste tarafından uzatılan yardım eli kameraya yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Suriye Milli Ordusu'un (SMO), Fırat'ın doğusunda terörist / unsurlarını ortadan kaldırmak için başlattığı , tüm hızıyla ve başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, yaralı teröriste yardım elini uzattı MEHMETÇİK, YARALI TERÖRİSTE YARDIM ELİNİ UZATTI

TERÖR YANDAŞLARI BOŞ DURMUYOR

Harekatın başladığı günden bu yana, gerek sosyal medyadan gerekse uluslararası yayın kuruluşlarından servis edilen sahte görüntülerle, manipülasyon ve kara propaganda yapılıyor.

"TÜRKLER KATLİAM YAPIYOR" DEDİLER

TSK'yı ve SMO askerlerini, asılsız görüntülerle, sivilleri katletmekle itham eden bu terör yanlılarının tüm çabalarını boşa çıkarır nitelikte bir görüntü, vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde TSK ve SMO askerleri, çatışmalarda yaralı olarak ele geçirillen YPG'li teröristi tedavi ediyor.

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