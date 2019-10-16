16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Terör örgütü YPG/PKK'ya ait insansız hava aracı düşürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'YA AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde /'lı teröristlere ait el yapımı düşürüldü. Çatışmaların devam ettiği ilçede, örgüte ait Grad füze rampası ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla süren 'nda, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan /'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Harekat kapsamında Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı düşürüldü.


Fotoğrafta: Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait grad füze rampası ele geçirildi

Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri ele geçirildi.

Terörden kurtarılan noktalardaki aramalarda ayrıca keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN