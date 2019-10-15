Terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 7. gününde başarıyla devam ederken darbe üstüne darbe alan YPG/PKK'lı teröristlerin bayrak ve sivil kıyafetle tedavi oyunu bozuldu.

Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek bölgeyi tekrar huzura ve barışa kavuşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 7. gününde başarıyla devam ediyor. 595 teröristin yok edildiği harekatta M-4 karayolu, Tel Abyad ve Resülayn kontrol altında alındı. Namlular Meünbiç'e dönerken köşeye sıkışan teröristler kirli oyunlara başvurmaya başladı.

Sınıra rejim bayrağı asarak algı oluşturmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristlerin aynı zamanda sivil kıyafetle tedavi tezgahı kurmaya çalıştı ama bölge halkı buna geçit vermedi.

HAİNLERDEN BAYRAK OYUNU

Münbiç operasyonu için panikleyen terör örgütü, Suriye'nin Detath Bölgesi'ndeki sınırda, mevzilere rejim bayrağı astı. Teröristlerin bu bölgede ağır silahlarla bekledikleri görüldü.

YPG'LİLERİN TEDAVİ OYUNUNU HALK BOZDU

Terörden temizlenen bölgelerde yaralı teröristler, silahları ve hücum yeleklerini bırakarak, TSK ve SMO'nun kontrol ettiği bölgelerdeki hastanelere 'sivil' kamuflajıyla girmeye çalıştı. Durumdan haberdar olan bölge halkı, teröristlerin içeri girmesine engel oldu. Ancak teröristler teslim olmak yerine kaçtı. Örgütün, operasyonda yaralanan teröristleri de bu bölgelere götürdüğü belirtildi.

TEL ABYAD CEPHANELİĞİ!

SMO birlikleri, Tel Abyad ilçe merkezinde arama-tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmatları ele geçirdi. Öte yandan Resulayn ilçe merkezinden başlayıp ilçenin doğusundaki Allog Şarci köyüne kadar uzanan tünel ele geçirildi. 9 kilometrelik tünelin beton duvarlarla güçlendirildiği tespit edildi.