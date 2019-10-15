Tel Abyad'da YPG-PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, terörden temizlenen Tel Abyad bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 7. gününde devam ediyor.
Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Rasulayn ve 5. gününde teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçelerinin kırsalında operasyonlar sürüyor.
İlçe merkezleriyle M4 otoyolu arasında kalan köylerin kurtarılması da hedefleniyor.
Harekatta saha hakimiyeti derinleşirken TSK ve SMO kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor.
YPG/PKK'DAN ONLARCA KÖY KURTARILDI
9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde (Tel Abyad'ın Suluk beldesi) ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.
SMO güçleri, kurtarılan bölgelerde güvenliği sağlamak için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve silah da ele geçiriliyor.
TEL ABYAD VE RASULAYN'DAKİ DURUM
Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ı Ocak 2013'te, Akçakale'nin karşısına denk düşen Tel Abyad'ı ise Haziran 2015'te işgal etmişti.
Sınırdaki bu yerleşimlerden Türkiye'nin sınır güvenliğine tehdit oluşturan örgüt, buralarda yaşayan Arap ve Türkmen halkı tehcir etmiş, özel mülklerine el koymuş ve safına katılmaya zorlamıştı.
Hristiyan nüfusu da aynı uygulamaya tabi tutan terör örgütü, vergi adı altında haraç toplamış, okul müfredatlarına müdahale etmiş, uymayan okulları ise kapatmıştı.
YPG/PKK, her iki ilçede de kendisine muhalif Kürtleri bastırmış, siyasi partilerine mühür vurmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Resulayn'da terör örgütü PYD mevzileri böyle vuruldu
- İşte YPG/PKK'lıların kaçma ve TSK'yı karalama planı
- Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: PKK/YPG'li teröristlerin sözde elebaşları kaçıyor
- İşte Trump’ın görüştüğü terörist Şahin Cilo
- Terörden kurtarılmıştı! Dönüyorlar
- Münbiç bölgesinden acı haber
- Millilerin asker selamı onları da rahatsız etti!
- TSK ve MİT'ten Gara'ya operasyon
- ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye’ye geliyor
- Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi
- Resulayn'da terör örgütü PYD mevzileri böyle vuruldu
- İşte terör örgütü YPG/PKK'lıların kaçma ve TSK'yı karalama planı
- THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Konseyi Zirvesi'nde flaş mesajlar
- Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
- The Times'tan AB'ye kritik "Barış Pınarı Harekatı" ve Türkiye sorusu
- Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
- Rusya'dan flaş açıklama: Ayn el-Arab'da operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan!
- Malezya ile Türkiye arasında kritik anlaşma: Zırhlı askeri araç üretiminde ortak çalışılacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD basınına flaş açıklamalar: Görevimiz PKK ve DEAŞ bağlantılı gruplarla...
- Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?
- MEB 2019-2020 takvimi: Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?