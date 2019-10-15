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İsveç devlet televizyonunda Türkiye ve Erdoğan tartışması yaşandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019
CANLI YAYINDA TÜRKİYE VE ERDOĞAN TARTIŞMASI

devlet televizyonu SVT'de, İsveç Başbakanı ile Başkanı arasında " ve Erdoğan" tartışması çıktı. Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, hazineden Türkiye para aktarılmaması gerektiğini söylerken, Löfven ise paranın Türkiye ve Erdoğan'a değil mültecilere gittiğini ifade etti.

devlet televizyonu SVT'de liderlerin buluştuğu programda, İsveç Başbakanı ile Başkanı arasında tartışması yaşandı. "Mülteci Geri Kabul Anlaşması" gereği bundan sonra Türkiye'ye ve Erdoğan'a İsveç hazinesinden para verilmemesi gerektiği yönde söz isteyen Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt'e, Löfven'den sert tepki geldi.

"TÜRKİYE'YE PARA GİTMİYOR"

"Önce doğru soru sormasını öğren Sjöstedt, yanlışsın, yanlış olduğunu öğren" şeklinde sözlerine başlayan Löfven, ''İsveç hazinesinden, Türkiye hazinesine para gitmiyor. Para, sığınmacılara veriliyor. Paralar, sığınmacıların barınağına, yemeğine ve okul çocuklarına gidiyor'' ifadelerini kullandı.

SIĞINMACILARLA İLGİLENEN KURULUŞLARA BU PARALAR GİDİYOR

"Erdoğan'a para ödemeyi bırakın" sözleriyle devam eden Sjöstedt'e çok sinirlenen Löfven, "Yanlışsın Erdoğan'a para vermedik, 4 milyon sığınmacı için ne yapalım sen ne düşünüyorsun, hazineden Türkiye hazinesine bir kuruş ödemiyoruz, sığınmacılarla ilgilenen kuruluşlara bu paralar gidiyor'' şeklinde konuştu.

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