15 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

15 Temmuz gazileri CİMER’i kilitledi: Allah rızası için bizi de alın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
CİMER KİLİTLENDİ! TEK İSTEKLERİ VAR

’nin güney sınırlarındaki terör örgütü yuvalarını kurutmak için başlattığı , Türkiye’yi birbirine kenetledi. ()'e başvuru yapan yüzlerce gazisi operasyona katılmak istiyor.

Başkomutan 'ın talimatı ile Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör korisdorunu yok etmek için başlattığı 7. gününde başarılı şekilde devam ederken tek yürek oldu.

"KATILMAK İSTİYORUZ"

()'e başvuru yapan yüzlerce gazisi mesajları ile operasyona katılmak istediğini iletti.

CİMER'e yazan 15 Temmuz gazilerinden Hüseyin Köse mesajında şu ifadeleri kullandı:

"VERİLECEK EMİRLE..."

"Kıymetli Cumhurbaşkanım. Ben 15 Temmuz gazisi Hüseyin Köse. Başlamış olan Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuza katılarak cephede güvenliğimize göz diken teröristlerle savaşmak için hazır olduğumu onlara katılmayı çok istediğimi verilecek emirle istenilen yerde olacağımı bildirir, Allah rızası için sizden onay beklediğimi iletmek isterim. Yüce Allah askerimize ve devletimize muvaffakiyet versin. Rab'bim yar ve yardımcımız olsun."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN