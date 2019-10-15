15 Temmuz gazileri CİMER’i kilitledi: Allah rızası için bizi de alın

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör korisdorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 7. gününde başarılı şekilde devam ederken Türkiye tek yürek oldu.

"KATILMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e başvuru yapan yüzlerce 15 Temmuz gazisi mesajları ile operasyona katılmak istediğini iletti.

CİMER'e yazan 15 Temmuz gazilerinden Hüseyin Köse mesajında şu ifadeleri kullandı:

"VERİLECEK EMİRLE..."

"Kıymetli Cumhurbaşkanım. Ben 15 Temmuz gazisi Hüseyin Köse. Başlamış olan Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuza katılarak cephede güvenliğimize göz diken teröristlerle savaşmak için hazır olduğumu onlara katılmayı çok istediğimi verilecek emirle istenilen yerde olacağımı bildirir, Allah rızası için sizden onay beklediğimi iletmek isterim. Yüce Allah askerimize ve devletimize muvaffakiyet versin. Rab'bim yar ve yardımcımız olsun."