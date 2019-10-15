İstanbul’da şafak operasyonu: 35 gözaltı
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
İstanbul’da şafak vakti yapılan narkotik operasyonunda 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 35 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi.
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Orhan Baba'dan Mehmetçiğe destek!
- Başkan Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile görüştü
- Başkan Erdoğan Twitter hesabından paylaştı! ''Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez''
- Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi
- SMO Sözcüsü Hamoud, merak edilenleri yanıtladı
- Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
- Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü
- Son dakika: KKTC iktidar partisinden 'Akıncı' çağrısı: Olası müzakerelere katılmamalı
- Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Personel alınacak
Daha Fazla Gör
- Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?
- MEB 2019-2020 takvimi: Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Fransa Türkiye maçı canlı anlatım | Video
- Zalim İstanbul neden yok, bitti mi? 14 Ekim Kanal D yayın akışı!
- 2019 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Magnum Maserati kazanan kişiler tam liste!
- Ekonomik yaptırım nedir? Trump yaptırım açıklaması Türkiye’ye yaptırım olacak mı?
- Fransa Türkiye hangi kanalda? Milli maç Fransa Türkiye şifreli mi?
- ABD'li ABC televizyonundan 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı algı operasyonu! Silah tanıtımını "harekatta bombalama" diye çarpıttı
- Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz
- Suriye Münbiç haritadaki yeri nedir? Münbiç nerede?
- DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2019 DGS ek tercih kayıt tarihleri!