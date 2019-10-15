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İstanbul’da şafak operasyonu: 35 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
İSTANBUL’DA ŞAFAK OPERASYONU: 35 GÖZALTI

’da şafak vakti yapılan narkotik operasyonunda 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 35 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mücadele ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi.

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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