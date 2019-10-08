Son dakika: İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu!
Son dakika haberine göre; İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü ve görevdeki 5 polis memuru ile 2 avukat, 1 öğretim görevlisinin de bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik aralarında 3 mahrem imam ile meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü, görevli 5 polis memuru, 2 avukat ve 1 öğretim görevlisinin de bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen aralarında İzmir ve Manisa Barolarına kayıtlı 2 serbest avukat, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 3 esnaf, 4 muhasebeci, meslekten ihraç edilen 7 öğretmenin de bulunduğu 33 şüpheli ile, aleyhlerinde ifade, teşhis, mahrem fişleme gibi deliller bulunan görevdeki 5 polis memuru, biri ihraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü, 2 ihraç edilmiş komiser yardımcısı, 6 ihraç polis memuru, 3 mahrem imam, 1 gelir uzmanı olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.
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