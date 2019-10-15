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ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
ABD BAŞKAN YARDIMCISI GELİYOR

Başkanı , ABD Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın konusunu görüşmek üzere 'ye gideceğini belirtti. Trump,"Heyet ateşkes talep edecek. Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık" ifadelerini kullandı. Pence'in, temasları kapsamında, Başkan ile bir araya geleceği bildirildi

Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konusunu görüşmek üzere yarın 'ye gidecek.

ABD Başkanı , 'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Amerikan askerlerinin 'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye geliyor ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE TÜRKİYE'YE GELİYOR

PENCE, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Mike Pence'in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, 17 Ekim Perşembe günü Başkan ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.

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