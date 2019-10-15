Barış Pınarı Harekatı'nda 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Münbiç bölgesinden YPG saldırısında 2 asker şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Münbiç bölgesinden YPG saldırısında 2 asker şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Münbiç bölgesinde YPG'li teröristlerin saldırısında 2 askerin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Silah arkadaşlarımız, 15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç böglesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"
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