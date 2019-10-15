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Barış Pınarı Harekatı'nda 2 asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 2 ASKER ŞEHİT OLDU

'ndan yapılan açıklamada, " bölgesinden saldırısında 2 asker şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

'ndan yapılan açıklamada, " bölgesinden saldırısında 2 asker şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Münbiç bölgesinde YPG'li teröristlerin saldırısında 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Silah arkadaşlarımız, 15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç böglesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

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