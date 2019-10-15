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Paniğe kapılan terör örgütünün yeni mevzileri görüntülendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
PANİĞE KAPILAN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YENİ MEVZİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken teröristlerin işgali altında bulunan köyündeki mevziler görüntülendi.

'de terör örgütü /'lı teröristlerin işgali altında bulunan, Karkamış ilçesinin karşısındaki köyünde teröristlere ait mevziler görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve 'a karşı yürütülen harekat kapsamında bazı bölgeler terör örgütlerinden temizlenirken, halen terör örgütü mensuplarının işgalindeki alanlarda ise panik hakim.

Aynel Arab ve arasında kalan, 'in Karkamış ilçesi kırsalının karşısında bulunan Zor Mağar köyündeki teröristlerin faaliyetleri görüntülendi.

Daha önceki yıllarda tavuk çiftliği olarak kullanılan ve örgüt mensuplarınca sözde karargah binası haline getirilen binanın çevresinde kum torbalarıyla mevzilerin kurulduğu görüldü.

Öte yandan, teröristlerin köydeki bazı alanları brandalarla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı öğrenildi.

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