Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan’da
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan’a ekonomik ve enerji iş birliğini güçlendirmek için ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'a ekonomik ve enerji iş birliğini güçlendirmek için ziyaret gerçekleştirdi. Putin'e, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'da eşlik ediyor.
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine giden Putin'i, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, El-Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülke arasında enerji sektörü başta olmak üzere ekonomik anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Suriye Milli Ordusu Münbiç'e ilerliyor
- HDP'li 2 vekil terör yandaşlarıyla polise saldırdı
- TBMM'de Barış Pınarı Harekatı brifingi
- PYD, silah deposuna çevirmiş! İşte 'Barış Pınarı'ndan kritik fotoğraflar...
- Bakanı Akar: Harekatı en kısa sürede tamamlayacağız
- "Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz"
- ABD'li askerden DEAŞ itirafı! Tek tek ifşa etti
- Münbiç sınırında namaz kıldılar!
- Münbiç nerede? Suriye Münbiç haritadaki yeri nedir?
- YPG'nin kirli planı deşifre oldu
Daha Fazla Gör
- Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz
- Münbiç nerede? Suriye Münbiç haritadaki yeri nedir?
- DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2019 DGS ek tercih kayıt tarihleri!
- Bülent Turan duyurdu: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan TBMM'de Barış Pınarı Harekatı brifingi
- Terör örgütü PYD, Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmiş! İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan kritik fotoğraflar...
- Çukur bu akşam var mı? Çukur neden yok, günü mü değişti? 14 Ekim Show TV yayın akışı!
- Plan açıklandı! Birleşik Krallık'tan AB vatandaşlarına vize kararı
- osym.gov.tr DGS ek yerleştirme sonuçları sorgula! ÖSYM 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
- Türkiye’nin kalan maçları nelerdir? Türkiye grupta kaçıncı sırada?
- YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı
- Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü! İşte ilk kareler...
- Son dakika: Trump'tan yeni açıklama: YPG bizi dahil etmek için DEAŞ'lıları...