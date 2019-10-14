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Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan’da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019
PUTİN, SUUDİ ARABİSTAN’DA

Son dakika haberi... Devlet Başkanı 'in ’a ekonomik ve iş birliğini güçlendirmek için ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi.

Devlet Başkanı , 'a ekonomik ve iş birliğini güçlendirmek için ziyaret gerçekleştirdi. Putin'e, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'da eşlik ediyor.

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine giden Putin'i, ve Muhammed Bin Selman, El-Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülke arasında enerji sektörü başta olmak üzere ekonomik anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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