14 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019
BAKAN AKAR, FRANSA SAVUNMA BAKANI PARLY İLE GÖRÜŞTÜ

Milli , Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü. Görüşmede, başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli , Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. ve Parly görüşmede, başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN