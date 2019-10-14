Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Blok telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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