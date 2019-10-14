15 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019
ÇAVUŞOĞLU, HOLLANDALI MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

, Hollanda Dışişleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

, Hollanda Dışişleri ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Blok telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN