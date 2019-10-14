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Balıkesir Ayvalık'ta göçmenleri taşıyan tekne battı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
BALIKESİR'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNE BATTI!

Son dakika haberi...'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı, kayıp bir çocuğu arama çalışması başlatıldı.

'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı, kayıp bir çocuğu arama çalışması başlatıldı.

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