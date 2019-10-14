Balıkesir Ayvalık'ta göçmenleri taşıyan tekne battı!
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
Son dakika haberi...Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı, kayıp bir çocuğu arama çalışması başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı, kayıp bir çocuğu arama çalışması başlatıldı.
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