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Türk tankları Tel Abyad'a girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
TÜRK TANKLARI TEL ABYAD'A GİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, tanklarımız 'a girdi. Şanlıurfa'nun Akçakale ilçesinden başlayan sevkiyat yol boyunca bölge halkının sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun 'ı teröristlerden temizlemesinin ardından bölgeye giriş yaptı. Bölge halkı Türk tanklarını sevgi gösterisiyle karşıladı.

AKÇAKALE'DEN ALKIŞLARLA GİTTİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na yaptığı sevkiyatta tanklarımız Tel Abyad'a girdi. Gün içerisinde Tel Abyad tamamen YPG'li teröristlerden temizlenmişti.

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI
Tel Abyad'da kontrol sağlandı TEL ABYAD'DA KONTROL SAĞLANDI

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