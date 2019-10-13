Türk tankları Tel Abyad'a girdi
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, tanklarımız Tel Abyad'a girdi. Şanlıurfa'nun Akçakale ilçesinden başlayan sevkiyat yol boyunca bölge halkının sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Abyad'ı teröristlerden temizlemesinin ardından Türk tankları bölgeye giriş yaptı. Bölge halkı Türk tanklarını sevgi gösterisiyle karşıladı.
AKÇAKALE'DEN ALKIŞLARLA GİTTİLER
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na yaptığı sevkiyatta tanklarımız Tel Abyad'a girdi. Gün içerisinde Tel Abyad tamamen YPG'li teröristlerden temizlenmişti.
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