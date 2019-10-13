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MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 480 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
MSB: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 480 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi...'ndan yapılan açıklamada " kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu."

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