MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 480 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu."
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