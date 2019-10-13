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Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
VALİLİK DUYURDU: EĞİTİME 3 GÜN ARA VERİLDİ

Mardin'in ilçesinin tamamında, Artuklu ve ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 'in tamamındaki, Artuklu ile ilçelerinde ise sınır boylarındaki okullarda eğitime 3 gün ara verildiği duyuruldu.

Nusaybin ilçesi ile Kızıltepe ilçesinin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde geçen hafta okullar 2 gün tatil edilmişti.

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 480 terörist öldürüldü MSB: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 480 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

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