Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamındaki, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise sınır boylarındaki okullarda eğitime 3 gün ara verildiği duyuruldu.
Nusaybin ilçesi ile Kızıltepe ilçesinin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde geçen hafta okullar 2 gün tatil edilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına sert tepki
- Barış Pınarı'nda önemli gelişme! Terörden temizlendi
- MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 480 terörist öldür��ldü
- PKK'nın yalanı şimdiden hazır: DEAŞ...
- Kağıthane'de Barış Pınarı Harekatı'na konvoylu destek
- Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama
- Çay, kahve diye vatandaşa zehir içirmişler!
- Devlet Bahçeli'den kritik talimat
- Canlı yayında gazetecilere havan mermisi atıldı
Daha Fazla Gör
- AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın "Barış Pınarı Harekatı" açıklamalarına sert tepki
- Metin Feyzioğlu'ndan flaş Barış Pınarı Harekatı ve dikkat çeken 'Sevr' mesajı
- Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
- Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir?
- Hangisi bir köpek balığıdır? - Milyoner sorusu
- Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır?
- Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır?
- Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?
- Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?
- Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir?
- Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir?
- Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir?