Türkmenler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı, destekler tek tek gelmeye devam ediyor. Türkmenler, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Türkmenler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Niyazi Mimaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye kendi güvenliğini korumakta haklıdır." dedi.
Suriye'deki terör örgütlerinin varlığından tüm bölge ülkelerinin endişeli olduğuna dikkati çeken Mimaroğlu, özellikle Türkiye'nin güney sınırında birden fazla terör örgütünün varlık göstermesinin tehlikeli olduğunu vurguladı.
Suriye'nin kuzeyindeki PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin mevcudiyetinin artık Türkiye için ciddi bir tehdit olmaya başladığını dile getiren Mimaroğlu, Türkiye'nin vatandaşlarını ve milli güvenliğini bu örgütlerden koruma hakkı olduğunun altını çizdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
- YPG yine sivilleri hedef aldı! Atılan havan Türk bayrağının asılı eve isabet etti
- 'Barış Pınarı' harekatına dil uzatan HDP'li adliyede
- Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı açıklaması
- Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme
- YPG/PKK füzeyle sivilleri vurdu: 2 ölü
- Nusaybin'de taşınmalar başladı
- 24 terörist teslim oldu
- Teröristlerden Türk bayrağı asılı binaya havanlı saldırı
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı açıklaması: "Allah Mehmetçiğimizi korusun" |Video
- Hakkari'de 5 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
- 'Barış Pınarı' harekatına karşı propaganda yapan HDP'liler adliyede |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde flaş operasyon
- Başkan Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama
- İmran Han'dan kritik adım! Suudi Arabistan ve İran arasında ara bulucu olacak
- THY bu alanda da lider! Bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü
- MPT-76'ya uyumlu yerli bomba atarlar AK40-GL TSK hizmetinde
- AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın skandal 'Barış Pınarı' açıklamasına tepki: Şiddetle kınıyoruz |Video
- Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya
- Teröristlerden Akçakale'de Türk bayrağı asılı binaya havanlı saldırı |Video