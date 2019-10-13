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Türkmenler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019
TÜRKMENLER BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK VERDİ

Türkiye 'nı başlattı, destekler tek tek gelmeye devam ediyor. , bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'na destek verdi.

Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Niyazi Mimaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye kendi güvenliğini korumakta haklıdır." dedi.

Suriye'deki terör örgütlerinin varlığından tüm bölge ülkelerinin endişeli olduğuna dikkati çeken Mimaroğlu, özellikle Türkiye'nin güney sınırında birden fazla terör örgütünün varlık göstermesinin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Suriye'nin kuzeyindeki PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin mevcudiyetinin artık Türkiye için ciddi bir tehdit olmaya başladığını dile getiren Mimaroğlu, Türkiye'nin vatandaşlarını ve milli güvenliğini bu örgütlerden koruma hakkı olduğunun altını çizdi.

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