Başkan Erdoğan, Millileri arayarak tebrik etti
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk’u 1-0 yenen A Milli Takım oyuncularını, karşılaşma sonrası telefonla arayarak tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasındayken gerçekleşen görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiğe selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu ifade ettiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin olası yaptırımlarına tepki
- MSB açıkladı: Ateş açılmadı
- 26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?
- Öğrencilerden anlamlı destek!
- Harekatı eleştiren meclis üyesine gözaltı
- Şehit eşinden duygulandıran sözler
- Milli Savunma Bakanlığı: 399 terörist etkisiz hale getirildi
- Türkiye'ye bir destek de Süryani Kadim Vakfı'ndan
- Hepsi böyle ele geçirilmişti! ABD'nin Türkiye tehdidinin ardındaki gerçek
- Doçka uçaksavar monteli araç böyle vuruldu!
Daha Fazla Gör
- 26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?
- 12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
- 11 Ekim TRT 1 yayın akışı! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman?
- Milli maç hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
- Hercai 16. bölüm izle! Hercai 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! - ATV
- Şehit Abdülhamit Bilgen kimdir? Abdülhamit Bilgen nereli?
- Şehit Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli?
- Acı haberi TSK duyurdu... Şehit Hacı Bebek kimdir? Uzman Çavuş Hacı Bebek nereli?
- 28 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı?
- 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- A Haber kameramanı keskin nişancıların saldırısını anlattı |Video
- Terör örgütü YPG’nin katlettiği şehit Cihan Güneş için cenaze töreni düzenlendi