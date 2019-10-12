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Başkan Erdoğan, Millileri arayarak tebrik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, MİLLİLERİ ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Başkan , EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk’u 1-0 yenen A oyuncularını, karşılaşma sonrası telefonla arayarak tebrik etti.

Başkanı , A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasındayken gerçekleşen görüşmede, Başkan 'ın, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiğe selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu ifade ettiği öğrenildi.

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