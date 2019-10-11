Münbiç'te duygulandıran duvar yazısı: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!
Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya karşı dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Münbiç’ten Türkiye’ye çağrı yapıldı. Bir duvara yazılan yazıda, 'PKK’yı buradan çıkarın. Türk kardeşlerimizi bekliyoruz. Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar' ifadeleri yer aldı.
Başkan Erdoğan'ın talimatı ile dün başlayan Barış Pınarı Harekatı bugün de havadan ve karadan devam ediyor.
Sosyal medyada ortaya çıkan bir duvar yazısında ise Münbiçlilerin Türk ordusunu davet ettiği ve yardım istediği görüldü.
Münbiçte'ki duvar yazısında, ""Biz Münbiçliler 1918'den bu yana Türk kardeşlerimizi bekliyoruz. PKK'yı buradan çıkarın. Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar" ifadelerine yer verildiği anlaşıldı.
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sadece düşmanlarımızla değil dost kardeş gördüğümüz Müslüman ülkelerlede mücade ediyoruz İslam bayrağı yere düşmesin diye. bizi en çok bu yoruyor. birlik olsak Allahın ipine sımsıkı sarılıp, parçalanıp bölünmesek zaten bunların hiçbiri başımıza gelmezdi!cevapla 11.10.2019 10:18
hiç merak etmeyin. ümmet olarak bizleri bu ruhla birlik beraberlik içinde olursak Yüce ALLAH'ın izni ve yardımı ile İslam Ümmeti bu haçlı zincirlerinden kurtulacaktır. ey ümmet uyanalım ve hak mücadelesi yapan önderlerimize destek olalım.cevapla 11.10.2019 10:12
Ümmet olarak birbirimizi sevdikçe oda olur yeter ki teröristlere karşı bir olalım.cevapla 11.10.2019 07:52
Azerbaycan Turkleri Sizlerin ve Mehmetciklerin Yaninda, Dualarimiz Sizlere. Allah Turku Korusun!cevapla 11.10.2019 06:42
her şey cok güzel peki islam ülkelerinden kac devlet desteği var bir bakın köstek dahi olan var. allah yardım etsin ordumuzacevapla 11.10.2019 01:22
kardeş destek olmayanlar o devletlerin hukumetleriin görüşü. halkının değil.cevapla 11.10.2019 10:14
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