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Münbiç'te duygulandıran duvar yazısı: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
MÜNBİÇ'TE DUYGULANDIRAN DUVAR YAZISI: EY ERDOĞAN...

’de terör örgütü /’ya karşı dün başlatılan ’nın ardından ’ten ’ye çağrı yapıldı. Bir duvara yazılan yazıda, 'PKK’yı buradan çıkarın. Türk kardeşlerimizi bekliyoruz. Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar' ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile dün başlayan bugün de havadan ve karadan devam ediyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan bir duvar yazısında ise Münbiçlilerin Türk ordusunu davet ettiği ve yardım istediği görüldü.

Münbiçte'ki duvar yazısında, ""Biz Münbiçliler 1918'den bu yana Türk kardeşlerimizi bekliyoruz. 'yı buradan çıkarın. Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar" ifadelerine yer verildiği anlaşıldı.

Başkan Erdoğan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Devletimize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI' AÇIKLAMASI: DEVLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI RABB'İMDEN NİYAZ EDİYORUM

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KHAN KHAN

sadece düşmanlarımızla değil dost kardeş gördüğümüz Müslüman ülkelerlede mücade ediyoruz İslam bayrağı yere düşmesin diye. bizi en çok bu yoruyor. birlik olsak Allahın ipine sımsıkı sarılıp, parçalanıp bölünmesek zaten bunların hiçbiri başımıza gelmezdi!

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 10:18
hakkı hakkı

hiç merak etmeyin. ümmet olarak bizleri bu ruhla birlik beraberlik içinde olursak Yüce ALLAH'ın izni ve yardımı ile İslam Ümmeti bu haçlı zincirlerinden kurtulacaktır. ey ümmet uyanalım ve hak mücadelesi yapan önderlerimize destek olalım.

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 10:12
Muşlu Muşlu

Ümmet olarak birbirimizi sevdikçe oda olur yeter ki teröristlere karşı bir olalım.

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evet1
hayır0
cevapla 11.10.2019 07:52
Parviz Parviz

Azerbaycan Turkleri Sizlerin ve Mehmetciklerin Yaninda, Dualarimiz Sizlere. Allah Turku Korusun!

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evet4
hayır0
cevapla 11.10.2019 06:42
ahmet yıldız ahmet yıldız

her şey cok güzel peki islam ülkelerinden kac devlet desteği var bir bakın köstek dahi olan var. allah yardım etsin ordumuza

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evet15
hayır0
cevapla 11.10.2019 01:22
kubilay kubilay

kardeş destek olmayanlar o devletlerin hukumetleriin görüşü. halkının değil.

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evet1
hayır0
cevapla 11.10.2019 10:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)

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