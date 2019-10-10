Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız, İngiliz ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Akar daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de telefonda görüştü. Bakan Akar, telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin Fırat'ın doğusunda barış koridoru tesis etmek olduğunu vurguladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Akar daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de telefonda görüştü.
Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar görüşmede,
- Hedefimizin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu,
- Türkiye'nin DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olduğunu, 3000'den fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğini,
- Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını,
- Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini,
- Sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/ müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.
BAKAN AKAR İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtının maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi.
BAKAN AKAR, ABD'Lİ MEVKİDAŞI ESPER İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi.
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